30 يتيما يشاركون في مخيم ثقافي ترفيهي ببر النعيرية

شارك 30 يتيما من أيتام جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس في المخيم الثقافي الترفيهي، الذي نظمه مشروع كفالة الأيتام التابع لبر الشرقية بالتعاون مع فرع الجمعية بالنعيرية، حيث استقبل مدير فرع الجمعية بالنعيرية الأيتام المشاركين مقدما لهم برنامج المخيم الذي تتضمن أنشطه ثقافية وترفيهية، وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تحرص على إقامة هذه البرامج الثقافية والترفيهية للأيتام لإكسابهم القيم الأخلاقية وتنمية الجوانب الثقافية والاجتماعية لديهم، مضيفا أن مثل هذه الرحلات البرية تعلم اليتيم الصبر والاعتماد على النفس إضافة لما تحتويه من برامج ترفيهية تدخل الفرحة والسرور على قلبه أيضا، مشيرا إلى أن برنامج المخيم تضمن مسابقات ثقافية وتعارف بين أبناء الجمعية بالدمام وأقرانهم بالنعيرية كما تضمن أيضا مجموعة من الألعاب الحركية التنافسية، ودوري لكرة القدم، حيث تم تكريم أبناء الجمعية الفائزين في الحفل الختامي للمخيم، من جانب آخر أشار مشرف برامج الأيتام بمشروع كفالة الأيتام التابع لبر الشرقية علي بن أحمد الفقيه أن مشروع كفالة الأيتام نفذ هذا المخيم وفقا لخطته التي تتضمن تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية لأبناء الجمعية من الأيتام، موضحا أن مشروع كفالة الأيتام يتبنى أيضا عددا من البرامج والمبادرات الأخرى التي تهدف لتأهيل اليتيم ورعايته اجتماعيا وتعليميا وصحيا كبرنامج “نجاحات” لتأهيل الأيتام في مادة الرياضيات ،إضافة لحزمة من البرامج والأنشطة التي تضمنتها خطة الثلث الثاني من عام 1439 لأيتام الشرقية، كتأهيل الأيتام لاختبارات القياس وتعليمهم اللغة الإنجليزية وتنفيذ رحلات العمرة للأيتام وأسرهم، بجانب العديد من البرامج التنموية الأخرى المقدمة لأيتام المنطقة.