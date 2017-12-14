تحضيرات مكثفة لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018 بجدة

تواصل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية تحضيراتها لإطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون 2018 الذي اعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين في فعاليات المؤتمر التي تنظمها الجمعية وعمادة الدراسات العليا بالشؤون الصحية بالحرس الوطني بجدة ‎بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ومستشفى العيون بجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ومدينة الملك عبدالله الطبية خلال الفترة من 23 ـ 26 ربيع الثاني القادم والموافق 10ـ 13 يناير 2018 بفندق جدة هيلتون إن شاء الله .

وأوضح رئيس المؤتمر ممثل فرع الجمعية بالغربية الدكتور علي الخيري أن اللجان العلمية والتنظيمية تواصل عملها للظهور بشكل طبي يواكب تطلعات خدمات طب العيون في المملكة في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله نحو الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام ، فيما تشهد التحضيرات متابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون. ودعا إلى الاستفادة من منصات المؤتمر التي تعد حدثاً طبياً من نوعه ، مشيرا الى ان التسجيل يستهدف اكثر من ثلاثة آلاف مشارك من أطباء العيون ومساعديهم وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون ومكافحة العمى ، وأكد أن التسجيل مازال متاحاً عبر الرابط http://rsos-jeddah.com

من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية الدكتور سعيد الغامدي أن المؤتمر يتضمن اكثر من ١٢٠ جلسة علمية تقدم فيها ٥٠ دورة علمية دقيقة وما يزيد عن ٦٠٠ ورقة علمية ، ويشارك فيه اكثر من ٢٠٠ متحدث دولي ومحلي يركزون على موضوعات المؤتمر التي تستعرض مستجدات أمراض وجراحة القرنية و مقدمة العين ، الجراحات الانكسارية لتصحيح النظر ، جراحة الماء الابيض وزراعة العدسات ، وكذلك تخصصات أمراض وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي وطب عيون الاطفال والحول والتهاب العيون. بالإضافة إلى الدورات التي تقام لأول مرة في التعليم الطبي والبحث العلمي وطب العيون المبني على البراهين ، وكيفية كتابة الأوراق العلمية ، والابحاث الطبية وتقديمها . وأكد أن اللجنة قررت استمرار الحلقات العلمية المقدمة من أطباء العيون الناشئين في تخصصات العيون ، وتقديم ورش عمل حية للأطباء الناشئين والممارسين في تخصصات العيون المختلفة على أعين الحيوانات لبعض العمليات الجراحية .

وفي ذات السياق ، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالله القحطاني استشاري جراحه عيون شبكيه وأورام بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية أن المؤتمر سيشهد عقد اتفاقيات تعليمية ثنائية مع المدرسة الأوروبية للدراسات المتقدمة في العيون ، و الأكاديمية الأمريكية لطب العيون ، والجمعية الدولية لالتهابات العيون ،بالإضافة إلى المؤتمر الدولي لشبكية العيون، فيما تأكدت مشاركات دولية من ألمانيا وسويسرا وأمريكا وكندا وبريطانيا بالإضافة للمتحدثين من دول الخليج ومتحدثين محليين من جامعات الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية، والملك سعود ، والملك خالد ، والملك عبدالعزيز ، ونخبة من الأطباء المشاركين من مستشفى الملك خالد للعيون ، موضحاً أن المؤتمر يتيح التواصل المهني مع الخبراء وطرح جهودهم العلمية والبحثية والعمل على اكتساب الخبرات والمساهمة في التطور العلمي والأكاديمي للعاملين في هذا الحقل . الأمر الذي من شأنه بذل جهود أكبر لتقديم خدمات طبية وبحثية أفضل في هذا المجال ، وإعطاء الموضوع الأهمية اللازمة لتوفير منظومة من الخدمات المناسبة لمرضى العيون ومكافحة العمى الممكن تفاديه .