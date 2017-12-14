 محافظ المزاحمية يطلق حملة ( بيئتنا نظيفة ) في منتزه الخراره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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محافظ المزاحمية يطلق حملة ( بيئتنا نظيفة ) في منتزه الخراره

محافظ المزاحمية يطلق حملة ( بيئتنا نظيفة ) في منتزه الخراره
المناطق - المزاحمية
أطلق محافظ المزاحمية عساف العساف صباح اليوم حملة بيئتنا نظيفة والتي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالمزاحمية بالتعاون مع البلدية في منتزه الخراره بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وبمشاركة من إدارة الدفاع المدني بالمزاحمية والهلال الأحمر والجمعية الخيرية و المستشفى وطلاب المدارس . و تهدف إلى الحفاظ على نظافة البيئة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتوعية الأفراد . وقد بدأت فعاليات البرنامج بكلمة لطلاب المدارس ألقاها نيابة عنهم الطالب عبدالله عائض من ثانوية الغطغط تحدث فيها عن النظافة والمسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على الممتلكات العامة ثم تلتها مشاركات شعرية لطلاب المدارس،
وأشاد محافظ المزاحمية بهذه الحملة التي تأتي لتوعية المجتمع وإيصال رسالة للجميع بالحفاظ على المتنزهات متمنيا أن يبقى العمل مستمرا وأن لا يكون في هذه المناسبة فقط . كما قدم شكره للجنة التنمية والبلدية وطلاب المدارس المشاركين في الحملة التطوعية.
وأشار مطلق الحثلان رئيس البلدية ونائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية أن الحملة التي أطلقتها لجنة التنمية بالتعاون مع البلدية والجهات الحكومية وطلاب المدارس جاءت تأكيدًا لما وصلت إليه هذه المحافظة من ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل بمنظور ثقافي يعزز أهمية المحافظة على أماكن التنزه نظيفة من قِبل جميع مرتاديها.

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