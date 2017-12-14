 رئيس ديوان المظالم يثمن صدور الأمر الملكي القاضي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رئيس ديوان المظالم يثمن صدور الأمر الملكي القاضي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية

رئيس ديوان المظالم يثمن صدور الأمر الملكي القاضي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية
واس - الرياض

ثمن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صدور الأمر الملكي الكريم القاضي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
وأكد رئيس ديوان المظالم أن هذا الأمر الملكي سيسهم في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين، مشيراً إلى أنه سيسهم أيضاً في رفع تصنيف المملكة العربية السعودية في مؤشر إنفاذ العقود فيما يتعلق بتبيلغ الخصوم .
وأشار معاليه إلى أن الأمر الملكي الكريم يعد دعماً واستمراراً لسلسلة الإجراءات القضائية الإلكترونية, والتحول الإلكتروني والتقني للمرفق القضائي لتقديم خدماته للمستفيدين، عبر الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة الآمنة في إجراءات التقاضي وصولاً إلى التيسير وتحقيق المطلوب بشكل ناجز وآمن .
ونوه الدكتور اليوسف بدعم القيادة الرشيدة للمرفق القضائي, مؤكداً دعمها التام لكل ما من شأنه تطوير مرفق القضاء ، من خلال توفيرالإمكانيات المادية كافة التي تسهم في نهضته، ليواكب مرفق العدل والقضاء التطلعات السامية والرؤية الكريمة للمملكة، وبما يوازي مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ختام التصريح سأل الشيخ اليوسف الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين وأن يبارك في المساعي الرائدة لسمو ولي عهده الأمين .

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