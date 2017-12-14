 أكثر من 400 مستفيد من مبادرة العيادات الاستشارية بالقحمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أكثر من 400 مستفيد من مبادرة العيادات الاستشارية بالقحمة

أكثر من 400 مستفيد من مبادرة العيادات الاستشارية بالقحمة
المناطق - أبها - محمد الغبيشي

أطلقت إدارة المستشفيات بصحة منطقة عسير مبادرة العيادات الاستشارية التطوعية بمستشفى القحمة العام بإشراف  المساعد للخدمات العلاجية الدكتور يحي بن محمد آل شويل ومتابعة  فريق العمل بإدارة المستشفيات المكون من الدكتور راشد محمد صميلي ، والأستاذ وليد إبراهيم شبيب ، والدكتور محمد حميدة.

 

حيث شملت المبادرة زيارة استشاريين متخصصين لمعاينة المرضى في عيادات المستشفى في عدة تخصصات منها أمراض القلب والأطفال والغدد الصماء والسكري والعيون والأنف والأذن والحنجرة والعظام .

وقد بلغ عدد المراجعين في جميع العيادات 407 مريض ،  تمت معاينتهم جميعا ، و تعد هذه المبادرة انطلاقة لعدة مبادرات متخصصة تسعى إدارة المستشفيات بصحة عسير لإطلاقها في مستشفيات المنطقة مستقبلا بإذن الله و بذلك تتقدم الخدمات العلاجية بالشكر و التقدير لمدير مستشفى القحمة العام الاستاذ عامر البارقي

و الفريق الطبي على جهودهم المتميزة  في التنظيم و التي سهلت تقديم هذه الخدمات للمرضى و ساهمت في إنجاح هذه المبادرة

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