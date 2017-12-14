افتتاح بلدية النهضة الفرعية بمدينة تبوك

افتتح أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان اليوم مبنى بلدية النهضة الفرعية بتبوك بحضور وكلاء الأمانة وعدد من قياداتها، وذلك بعد أقل من ستة أشهر من افتتاح بلدية القادسية الفرعية.

وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ترحيبية لرئيس بلدية النهضة الفرعية الدكتور رياض الغبان رحب فيها بأمين المنطقة ووكلاء الأمانة وقيادتها ثم قدم دعوته لأمين المنطقة لرفع الستار ايذاناً بافتتاح البلدية وتدشيناً لباكورة أعمالها.

بعد ذلك ألقى أمين منطقة تبوك كلمة بهذه المناسبة حث فيها رئيس ومنسوبي بلدية النهضة الفرعية على ضرورة بذل الجهود اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لمدينة تبوك بأفضل وأيسر الطرق وذلك انطلاقاً من حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقديم الخدمات البلدية وتيسيرها على المواطن والمقيم والزائر وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الشوؤن البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ والذي يؤكد دائمًا على أهمية تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم بأسرع مايمكن.

وأوضح رئيس بلدية النهضة الفرعية أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف الجهود للانتهاء من تجهيزات المبنى للبدء في تقديم الخدمات البلدية مضيفاً بأن جميع الجهود تكللت بالنجاح ولله الحمد وتم افتتاح البلدية بعد اكتمال كافة الأعمال والتجهيزات المكتبية والتقنية.