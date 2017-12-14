 الهلال الأحمر يقيم محاضرة الإسعافات لطلاب التحفيظ بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر يقيم محاضرة الإسعافات لطلاب التحفيظ بتبوك

الهلال الأحمر يقيم محاضرة الإسعافات لطلاب التحفيظ بتبوك
المناطق - تبوك - منى الريس
ضمن الشراكة المجتمعيه بين هيئة الهلال الأحمر والجهات الحكومية أقامت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محاضرة توعوية عن الإسعافات الاوليه للطلاب بمجمع الامام نافع لتحفيظ القران بتبوك بالتعاون مع منسق الجوده بمجمع الامام نافع لتحفيظ القران  محمد شطي العنزي
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي ان المحاضرة  شهدت تفاعل كبير من الحظور والمستفيدين منها من خلال المناقشه وعبروا في النهايه عن الاستفاده من هذه المحاظره ورغبتهم في التسجيل ببرنامج الامير نايف للاسعافات الاوليه رغبة منهم في الاستفاده اكثر ونحن في هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك يطيب لنا ان نشكر ادارة المجمع على حرصها على توعية الطلاب وتثقيفهم.

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