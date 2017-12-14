الهلال الأحمر يقيم محاضرة الإسعافات لطلاب التحفيظ بتبوك

ضمن الشراكة المجتمعيه بين هيئة الهلال الأحمر والجهات الحكومية أقامت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محاضرة توعوية عن الإسعافات الاوليه للطلاب بمجمع الامام نافع لتحفيظ القران بتبوك بالتعاون مع منسق الجوده بمجمع الامام نافع لتحفيظ القران محمد شطي العنزي

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي ان المحاضرة شهدت تفاعل كبير من الحظور والمستفيدين منها من خلال المناقشه وعبروا في النهايه عن الاستفاده من هذه المحاظره ورغبتهم في التسجيل ببرنامج الامير نايف للاسعافات الاوليه رغبة منهم في الاستفاده اكثر ونحن في هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك يطيب لنا ان نشكر ادارة المجمع على حرصها على توعية الطلاب وتثقيفهم.