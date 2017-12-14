فرص استثمارية عديدة للمصنعين والمستثمرين المحليين

“السعودية للكهرباء” تشارك في “منتدى اكتفاء 2017م” بورقة عمل حول توطين صناعة الكهرباء بالمملكة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخطط والمشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في مجال توطين صناعات الطاقة الكهربائية في المملكة ساهمت في تزايد مساهمة الشركات والمصانع الوطنية في العديد من المشاريع الكهربائية، وزيادة نسبة المواد والمعدات والصناعات الوطنية المستخدمة في مشاريع الشركة مقارنة بالمواد والصناعات المستوردة من الخارج، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي قدمتها الشركة خلال فعاليات “منتدى ومعرض اكتفاء2017م”، والذي تم افتتاحه تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 12/12/2017م الماضي واستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنوع الاقتصاد المحلي، إضافةً إلى طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والصناعة بالمملكة.

وسلطت الورقة العلمية، التي قدمها المهندس علي بن عبدالله آل سليمان بدائرة تطوير المحتوى المحلي للخدمات تحت عنوان “عرض مبادرات التوطين والفرص الاستثمارية بالشركة السعودية للكهرباء”، الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء، وآلية التسجيل والتأهيل للمصنعين والموردين المحليين، وخططها لجذب الشركات والمصانع الأجنبية للعمل في المملكة بهدف نقل التقنيات الحديثة، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى استراتيجيتها في دعم المصانع والشركات الوطنية، خاصة وأن السنوات الماضية شهدت خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم ميزة تنافسية للأسعار المحلية تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وأيضاً تماشياً مع خطط دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي في الصناعة بالمملكة بنسبة 50% حسب برنامج التحول الوطني 2020.

ونوهت بارتفاع نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية العام الماضي، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل بفريق عمل مميز لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات النقل اللوجستية اضافة الى ورش الإصلاح المتخصصة.

وكان “منتدى اكتفاء2017م” قد اختتم أعماله اليوم الخميس، حيث شاركت “السعودية للكهرباء” في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناح خاص استعرض جهودها ومشاريعها في توطين الصناعات الكهربائية والمشاريع وفرص الاستثمار التي تعرضها الشركة على المستمرين والمصنعين في هذا المجال.