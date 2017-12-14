رالي حائل نيسان 2018م.. “العليم” تعود للخارطة بـ 360 كم و “الغزالة” مرحلة جديدة

تعود منطقة العليم التي تقع وسط النفود الكبرى شمال منطقة حائل مجددًا إلى خارطة رالي حائل نيسان 2018م الذي ينطلق في 13 يناير المقبل ، من خلال احتضانها احد مراحل السباق الأربعة التي تشتمل على المرحله الإستعراضيه ومرحله بقعاء – بقعاء ، ومرحلة الرديفه – ام القلبان ، ومرحلة الغزاله – شطيب ، بطول 1300 كيلو متر لكافة المراحل .

وسيخوض السائقون مرحلة ” العليم ” مع تغيير حوالي 200 كيلو متر عن مرحلة الأعوام السابقة التي احتضنتها هذه المنطقة حيث تعد أطول مرحلة سيقطعها السائقون في تاريخ الراليات الصحراوية السعودية ، إذ يقدّر طول المرحلة 360 كيلو متر ، ليدخل السائقين في تحدٍ جديد مع أطول المراحل وأكثرها إثارة وتنوع في التضاريس ، وسيتخلل المرحلة مواقع أثرية وسهول وأودية وجبال ورمال ، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين المتسابقين .

وأحدثت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ما نسبته 50% من التغييرات على مرحلة بقعاء ، حيث سيكون أمام السائقين فرصة لاستكشاف مواقع جديدة في المنطقة والمرور على طرقات جديدة ستزيد من مستوى المنافسة بينهم .

كما أقرت اللجنة في نسخة هذا العام مرحلة الغزالة انطلاقاً من المحافظة التي تقع جنوب حائل غرب جبل رمان الشهير ، وتبعد عن المركز الرئيسي في المنطقة 100 كيلو متر ، وستمتد المرحلة لما يقارب 180 كيلو ، يمر السائقون من خلالها على العديد من التضاريس المتنوعة بالجبال والهضاب والأودية .

وقامت الجنة الأمنية في رالي حائل الدولي 2018م التي يرأسها العقيد مرعي بن سعيد الشهراني بمسح ميداني للمسارات والمرحلة الاستعراضية يرافقهم أعضاء الإتحاد السعودي للسيارات والدرجات الناريه .

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العقيد مرعي بن سعيد الشهراني أنه تم استحداث “15” نقطه امنيه وتامين ” 9 ” تقاطعات للمسار لتأمين طريق المتسابقين وحفظ النظام أثناء اقامة السباق .

من جانبه أكد المدير الفني في الاتحاد السعودي أحمد مطبقاني أن العمل في الاتحاد بدأ منذ نهاية نسخة العام الماضي ، واستمر العمل مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد الذي حرص هذا الموسم على أهمية نجاح الرالي و رفع مستوى التنظيم .

مشيراً أن مراحل هذا العام متنوعة ومتغيرة ، وحرصنا خلال رسم المسار إلى تنوع المناطق والتضاريس التي من شأنها تزيد من مستوى التنافس بين السائقين ، كما أن مرحلة العليم تسجل هذا العام اسمها كأطول مرحلة خلال منافسات رالي حائل ، وهذا ما نطمح لها خلال السنوات المقبلة ، من خلال رفع المسافات الكاملة للمراحل ، بهدف تطوير السائقين وتحقيق مكتسبات أكبر للرالي .

وأثنى مطبقاني على جهود ومتابعة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل و جميع لجان الرالي مبينًا أن الجهود المشتركة بين الطرفين ستحقق العديد من المكتسبات التي ستعود على الرالي بالفائدة الفنية والاقتصادية.