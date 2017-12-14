الصندوق العقاري: مبادرة القروض السكنية المدعومة بأكتر من 21 مليار ريال موجهة للعسكريين

‏‫أكد خالد بن محمد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص والذي تم فيه تخصيص أكثر من واحد وعشرين مليار ريال لمبادرة القروض السكنية المدعومة جاء تأكيدا وتجسيداً لاهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع الاسكان هذا الإهتمام الذي أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه السنوي بمجلس الشورى، وصدور توجيهاته يحفظه الله للوزراء والمسئولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسية ومن أهمها برنامج الإسكان .

وأضاف العمودي، عبر تويتر: المبادرة التي تضمنها الأمر السامي موجهة للعسكريين الذين هم في الخدمة والمسجلين في قوائم الانتظار لدى وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية مؤكداً على أنه سيتم اعلان كافة تفاصيل هذه المبادرة خلال الفترة القادمة على أن يتم العمل بها نهاية الربع الأول للعام المالي 2018م .

واستطرد: نحن صندوق التنمية العقارية واشقائنا في وزارة الإسكان سعداء بأن تحظى برامج ومبادرات الإسكان بالأهمية الكبيرة والأولوية من لدن خادم الحرمين الشريفين مما يحفزنا لبذل كل ما نستطيع لترجمة اهتماماته يحفظه الله الى واقع يسعد كل مواطن ويسهل اموره لتحقيق آماله وأسرته في تملك المسكن المناسب.