نفاد تذاكر حفل “الرياضة” بمناسبة تأهل المنتخب للمونديال

فدت تذاكر الحفل الغنائي الكبير المقرر إقامته بمناسبة صعود المنتخب لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بمشاركة 4 من كبار الفنانين السعوديين وفرقة عالمية.

ويقام الحفل يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر في الصالة الرياضية (الخضراء) بالرياض، من الساعة الـ8 مساء، بحضور نخبة من مشاهير كرة القدم العالميين والمحليين، ويحييه كل من محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد ورابح صقر، مع مشاركة الفرقة العالمية 2cellos المتخصصة في عزف الكمان.

وأظهر الموقع الإلكتروني المخصص لشراء التذاكر http://www.tathkartkom.com/ نفادها كليا، قبل ثلاثة أيام من بدء الحفل، الذي شمل عدة شروط؛ أهمها الحضور بالزي الوطني، ومنع الرقص تماما، ومنع التصوير ودخول النساء والعائلات.