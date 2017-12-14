قاضي: وصول رسالة لجوالك تعد تبليغاً قضائياً يترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضر

قال الدكتور ياسر البلوي رئيس محكمة التنفيذ سابقا، أنه بعد الأمر الملكي باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ، يعني أن “وصول رسالة نصية لجوالك المسجّل في نظام “أبشر” يعتبر تبليغاً قضائياً نظامياً ويترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضّر” .

و أضاف البلوي : “لابد تحدث عنوانك الوطني في حال تغيير عنوانك .. وفي حال عدم التحديث عند تغييرك لرقم جوالك يعتبر العنوان والرقم السابق هو المعتمد ” .

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، يقضي باعتماد الوسائل الإلكترونية، في تقديم التبليغات القضائية.

وبناء على هذا الأمر الملكي تصبح التبليغات القضائية عبر الرسائل النصية المرسلة من هاتف محمول موثق، أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر أي من الحسابات المسجلة لدى أي من الأنظمة الآلية الحكومية، تبليغات معتمدة قضائياً، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغات بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.