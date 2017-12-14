 قاضي: وصول رسالة لجوالك تعد تبليغاً قضائياً يترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قاضي: وصول رسالة لجوالك تعد تبليغاً قضائياً يترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضر نفاد تذاكر حفل “الرياضة” بمناسبة تأهل المنتخب للمونديال الصندوق العقاري: مبادرة القروض السكنية المدعومة بأكتر من 21 مليار ريال موجهة للعسكريين فيديو.. اعتداء وحشي من قوات الاحتلال على المعتصمين في باب العامود بالقدس أطباء بلا حدود: 6.7 ألف ضحية بين مسلمي الروهينغا خلال شهر رالي حائل نيسان 2018م.. “العليم” تعود للخارطة بـ 360 كم و “الغزالة” مرحلة جديدة فرص استثمارية عديدة للمصنعين والمستثمرين المحليين الهلال الأحمر يقيم محاضرة الإسعافات لطلاب التحفيظ بتبوك امين الباحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت وبشكل واضح على أهمية تحقيق الرؤية التنموية للمملكة افتتاح بلدية النهضة الفرعية بمدينة تبوك خدمات طبية لمنسوبي تعليم الطائف الخطوط السعودية تستكمل أسطول طائرات الإيرباص الإقليمية

قاضي: وصول رسالة لجوالك تعد تبليغاً قضائياً يترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضر

قاضي: وصول رسالة لجوالك تعد تبليغاً قضائياً يترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضر
المناطق - الرياض

قال الدكتور ياسر البلوي رئيس محكمة التنفيذ سابقا، أنه بعد الأمر الملكي باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ، يعني  أن “وصول رسالة نصية لجوالك المسجّل في نظام “أبشر” يعتبر تبليغاً قضائياً نظامياً ويترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضّر” .

و أضاف البلوي : “لابد تحدث عنوانك الوطني في حال تغيير عنوانك .. وفي حال عدم التحديث عند تغييرك لرقم جوالك يعتبر العنوان والرقم السابق هو المعتمد ” .

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، يقضي باعتماد الوسائل الإلكترونية، في تقديم التبليغات القضائية.

وبناء على هذا الأمر الملكي تصبح التبليغات القضائية عبر الرسائل النصية المرسلة من هاتف محمول موثق، أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر أي من الحسابات المسجلة لدى أي من الأنظمة الآلية الحكومية، تبليغات معتمدة قضائياً، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغات بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.

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