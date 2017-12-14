مهرجان الرياضة المجتمعية يواصل فعالياته بالواجهة البحرية بالخبر

تتواصل فعاليات مهرجان الرياضة المجتمعية والتي انطلقت يوم امس الأول بحضور مسئولين من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالدمام ،والمقامة حالياً بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر وسط اجواء جميلة تشهدها المنطقة الشرقية هذه الأيام وافتتح المهرجان بإقامة مباريات كرة القدم الشاطئية وكذلك قام مجموعة من الشبان بعروض مميزة في بعض الالعاب والتي لاقت استحسان الجميع .

ومن جهته توقع الأستاذ مصطفى ال سليس رئيس النشاطات الشبابية بمكتب الهيئة بالدمام إن هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة سوف يشهد حضور كثيف لهذا المهرجان خلال فترة الإجازة الاسبوعية وخاصة من جهة العائلات والتي سوف يكون لها حضور من خلال اقامة بعض الفعاليات للعوائل ،وكذلك سوف يشهد فعاليات للشباب من بعض الفعاليات المصاحبة مثل بطولة كرة القدم الشاطئية و كرة الطائرة الشاطئية ومهارات كرة السلة و تحدي الصعاب ( الملعب الصابوني ) والعاب شعبية ترفيهية متنوعة وكذلك سباق المشي . ومسرح الفعليات وفلكلوريات شعبيه وسيتم خلال المهرجان استضافة لاعبين ومشاهير وجوائز وسحوبات يومية وهذه دعوة للجمهور والعائلات حضور هذه الفعاليات ،واختتم ان نجاح الفعاليات في الرياض وجدة سوف يساعدنا ايضاً في النجاح بالمنطقة الشرقية

يذكر الى إن إلهيئة العامة للرياضة -وكالة شئون الشباب-،و الإدارة العامة للهيئات الشبابية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية تنظم تلك الفعاليات من الساعة 3 م إلى 10 مساء تتواصل فعاليات مهرجان الرياضة المجتمعية والتي انطلقت يوم امس الأول حتى يوم السبت المقبل