 منطقة تبوك تنهي توطين نشاط الذهب والمستلزمات النسائية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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منطقة تبوك تنهي توطين نشاط الذهب والمستلزمات النسائية 

منطقة تبوك تنهي توطين نشاط الذهب والمستلزمات النسائية 
المناطق - تبوك - فايز السميري
قام مفتشو فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقة تبوك  بحملات تفتيشيه بمشاركة ادارة الضبط الميداني طيلة الأسبوعين الماضيين شملت قطاعات عدة وقد اسفرت هذه الحملات عن القبض على عدد من مخالفي العمل بالعمل لدى الغير ومخالفات التوطين،وقدم مدير ادارة التفتيش بالمنطقه احمد محمد العنزي  معربا عن امله في ان يلتزم ملاك المنشآت  في تطبيق الانظمه والقرارات الصادره من مقام الوزاره قبل ان يتم تطبيق العقوبات عليهم، كما قدم شكره الى مدير ادارة الضبط الميداني النقيب /عمر محمد الحربي وزملائه على دعمهم ومشاركتهم المستمره في جميع الحملات والزيارات ،كما أوضح العنزي أن التوطين لمنشات المستلزمات النسائية والذهب موطنه بالكامل  مؤكدا ان  فرسان التفتيش لايالون جهد في تطبيق قرارات وانظمة الوزار بمتابعة وتوجيهات مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي ، كما وجه ندائه الي ابناء المنطقه في حال وجد وافد يعمل بالمهن المقصوره ايا كانت التوجه الى تقديم بلاغ سري لدى ادارة التفتيش وسيتابع في حينه فكلنا شركاء في مايخدم المصلحه العامه.

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