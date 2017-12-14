السالم يدشن البوفيه الصحي بمتوسطة دومة الجندل بالجوف

دشن سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ، و بحضور المساعد للشئون المدرسية الأستاذ أحمد المفرج ، و ‏مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد الوشيح ، و ‏مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر ، و مشرف المقاصف المدرسية الأستاذ محمد الشاهر ، و ‏مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذ سلطان الشمري ، و مشرف الصحة المدرسية بمكتب تعليم دومة الجندل الأستاذ فهد بن مطلب الدهاش ، و عددٍ من المشرفين و قادة المدارس في محافظة الجندل ؛ المقصف الصحي بمتوسطة دومة الجندل بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف .

من جانبه رحب قائد متوسطة دومة الجندل الأستاذ توفيق بن دهاش الدهاش بمدير التعليم و الضيوف الذين شرفوا حفل التدشين موضحًا سعي المدرسة لتحسين جودة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب لتكون صحية و متوازنة و آمنة في متناول الجميع ، و بين الدهاش أن المقصف يقدم أربعة أصناف مختلفة تحتوي على القيمة الغذائية المطلوبة و السعرات الحرارية المعتدلة بالإضافة إلى المشروبات الساخنة و الباردة ، و ذكر الدهاش بأن الطالب يمكنه الاشتراك مسبقًا بدفع قيمة وجبة الإفطار خلال الشهر حسب رغبته .

بعد ذلك شارك الضيوف أبنائهم الطلاب وجبة الإفطار مبدين سرورهم و اعجابهم بهذه الخدمة المقدمة و منوهين بدور المدرسة التربوي في تعزيز الصحة لدى الطلاب .

وفي ختام البرنامج قام مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بتكريم قائد متوسطة دومة الجندل الأستاذ توفيق الدهاش على جهوده الملموسة و مقدمًا شكره لكافة منسوبي المدرسة على مبادرتهم و تطبيقهم لبرنامج البوفيه الصحي ، مناشدًا بنقل هذه التجربة الى بقية المدارس للاستفادة من هذه المبادرة ، و آلية تنفيذها .



