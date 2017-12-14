أمير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن أبرز مناشط وأعمال مجلس شباب المنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريراً مفصلاً عن أبرز مناشط وأعمال مجلس شباب المنطقة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أبرز الخطط المستقبلية للمجلس.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالامارة اليوم ، أمين عام مجلس شباب منطقة الباحة د. أحمد بن حسن الفقيه، ورؤساء اللجان بالمجلس؛ حيث استمع سموه إلى شرح من د. الفقية عما تضمنه التقرير من أعمال ومناشط.

ونوه سموه بما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات، متمنياً سموه للمجلس التوفيق في تحقيق المزيد من الأعمال لخدمة أبناء المنطقة، داعياً سموه الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال هذه المجالس المباركة.

وبين سمو أمير الباحة ما تمثله المشاركات الإيجابية للشباب نحو خدمة المجتمع من دعم أساسي في عملية التنمية بالمنطقة، حاثاً سموه الشباب على ضرورة التمسك بمبادئ دينهم والمحافظة على مكتسبات وطنهم واستغلال قدراتهم في بناء الوطن والذود عنه في ضل ما يجدونه من دعم واهتمام من لدن الحكومة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدا بان الشباب هم عماد المستقبل ونعول عليهم الكثير متطلعاً الى بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن بشكل عام ومنطقة الباحة بشكل خاص والعمل على عقد اللقاءات الدورية ذات الأهداف النافعة والسامية والتى تعزز من قدرات الشباب مطالبا بالرفع الى سموه عن ابرز ما يتطلع اليه المجلس وما يقدمه من برامج واهداف .

وقدم الدكتور احمد بالغ شكره واهتمام لسمو امير منطقة الباحة على ما استمعوا اليه من توجيهات سديده مؤكدا بان مجلس شباب الباحه سوف يسعى الى تحقيق الأهداف المرجوه منه في ظل الاهتمام والرعاية من قبل ولاة الامر يحفظهم الله .

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .