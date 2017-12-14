 السهلاوي يخطف التعادل لـ “النصر” أمام “الفيصلي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السهلاوي يخطف التعادل لـ “النصر” أمام “الفيصلي”

السهلاوي يخطف التعادل لـ “النصر” أمام “الفيصلي”
المناطق - الرياض

تعادل النصر مع ضيفه الفيصلي بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل الفيصلي هدفه عن طريق لاعبه إسلام سراج عند الدقيقة 43 من الشوط الأول، وسجل محمد السهلاوي هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع الفيصلي برصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 1166 مشجعاً.

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