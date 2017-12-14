السهلاوي يخطف التعادل لـ “النصر” أمام “الفيصلي”

تعادل النصر مع ضيفه الفيصلي بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل الفيصلي هدفه عن طريق لاعبه إسلام سراج عند الدقيقة 43 من الشوط الأول، وسجل محمد السهلاوي هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع الفيصلي برصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 1166 مشجعاً.