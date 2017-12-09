 سمو أمير الباحة يعزي شيخ قبيلة بني حرير وبني عدوان في وفاة أخيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سمو أمير الباحة يعزي شيخ قبيلة بني حرير وبني عدوان في وفاة أخيه

سمو أمير الباحة يعزي شيخ قبيلة بني حرير وبني عدوان في وفاة أخيه
المناطق _ الباحة
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة بني حرير وبني عدوان بمحافظة القرى الشيخ سعيد بن جمعان السبيحي في وفاة أخيه صالح بن جمعان السبيحي .
وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في اتصال هاتفي أجراه اليوم بالشيخ السبيحي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان .
من جانبه عبر الشيخ السبيحي وأبناء الفقيد عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم ، مؤكدين بأن ذلك كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم ، سائلين الله أن يحفظ سموه ولا يريه مكروه في عزيز لديه .

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