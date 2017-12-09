دراسة :للإستيقاظ بنشاط في أيام الشتاء يجب اتباع بعض النصائح

في فصل الشتاء يغلب على الكثيرين الشعور بالكسل والإرهاق والتعب، وأحيانًا يبدو من المستحيل الاستيقاظ من النوم والنهوض من السرير، وبدلاً من الرغبة في التوجه إلى العمل، يظلون يفكرون إن كان الأمر يستحق التحرك أم لا.

وهذا ما أكده الدكتور سيوبهان بنوك، جامعة جنوب أستراليا، وطالبة الدكتوراه في علم النوم والأحياء الزمنية كريستال غرانت، بأن النوم والاستيقاظ عمليات تحدث في مخ الإنسان لكن لا نفهمها تمامًا، وأن التحول من اليقظة إلى النوم أو العكس عمليات تتم تدريجيا وليس فجائيًا، وأن الحصول على نوم مريح والاستيقاظ ليس عملية سهلة، وفقا لموقع “بولد سكاي” للصحة والأسرة.

وقدم الباحثان سبع نصائح من أجل نوم مريح ومشبع لجسم الإنسان، وهذه النصائح هي:

– ابحث عن ضوء ساطع عند الاستيقاظ:

الضوء الساطع في الصباح يساعد في إعادة ضبط ساعة الجسم البيولوجية والحفاظ على إيقاعها الخاصة بك موقوتة بانتظام.

– ابتعد عن أي ضوء قبل أن النوم:

الكثير من الضوء الساطع ليلاً قد يجعل النوم صعباً، فهو يخفض هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على النوم، ولهذا لا ينصح الخبراء باستخدام أجهزة الجوال والكمبيوتر المحمول في السرير قبل النوم.

– لا تأكل أو تشرب قبل النوم بساعتين:

تناول وجبة كبيرة قبل النوم بقليل، يجعل الطعام في المعدة، يضغط على العضلة العاصرة في نهاية المريء، وهي العضلة التي تمنع محتويات أحماض المعدة من الارتجاع إلى المريء عند الاستلقاء، وهذا الارتجاع قد يسبب حرقة بالمريء والحلق وتزعج أثناء النوم، فتناول الوجبة الرئيسية الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من السرير يضمن هضم الطعام بشكل كافٍ، كما ينبغي أيضا خفض كمية السوائل قبل النوم حتى لا تستيقظ للذهاب إلى الحمام.

– الاسترخاء النفسي وإزالة التوتر قبل النوم:

التوتر والإجهاد النفسي يؤثران على النوم، وينصح بالاسترخاء وصفاء الذهن قبل الذهاب إلى السرير، ويمكن أن يساعد على ذلك حمام دافئ أو قراءة كتاب خفيف أو مشروب دافئ من الحليب.

– تجنب ممارسة الرياضة وألعاب الكمبيوتر:

ممارسة الرياضة وألعاب الكمبيوتر ومشاهدة التلفزيون مباشرة قبل النوم، تزيد من الإثارة الفسيولوجية والطاقة العصبية، وتمنع النوم المريح.

– ضع نظاماً جيدًا لنومك وتمسك به:

يعمل الجسم يعمل دائمًا حسب الساعة البيولوجية الداخلية التي تتحكم في النوم والاستيقاظ، وتعمل ساعة الجسم بفاعلية أكبر إذا كان لدى الإنسان نظام جيد، يشمل أوقات النوم والاستيقاظ.

– أسس بيئة جيدة للنوم:

يفضل أن ينام الإنسان في غرفة هادئة ومظلمة ويكون الفراش مريحاً وباردًا، كما يفضل التحكم في درجة الحرارة إن أمكن.