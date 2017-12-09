قرقاش:القيادة في المملكة هى بوصلة عمل الإمارات ضمن التحالف العربي

أسفر الدكتور أنور قرقاش عن أسرار لقاء الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع قادة حزب الإصلاح اليمني بالرياض أمس ، مؤكداً فى الوقت ذاته إلى أن القيادة في المملكة هى بوصلة عمل الإمارات ضمن التحالف العربي .

وقال قرقاش ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الخميس :”لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع قادة حزب الإصلاح اليمني يسعى إلى توحيد الجهود لهزيمة إيران ومليشياتها الحوثية، نراهن على الحمية والولاء الوطني”.

وأكدا أن “حزب الإصلاح اليمني أعلن مؤخرا فك إرتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي”، مردفا :”أمامنا فرصة لإختبار النوايا وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة و إستقرارها”.

وشدد الوزير الإماراتي على أن “القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفِي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية، شراكتنا وجودية و مبدئية، ومعا سننجح وننتصر