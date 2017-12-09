 مدير جامعة جازان: كلمة الملك في مجلس الشورى وثيقة تاريخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة جازان: كلمة الملك في مجلس الشورى وثيقة تاريخية

مدير جامعة جازان: كلمة الملك في مجلس الشورى وثيقة تاريخية
المناطق _ أمل بهكلي

أكد مدير جامعة جازان معالي الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى يوم أمس تعد وثيقة تاريخية ووطنية وتعزز السياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وتأتي ترسيخاً للمبادئ والقيم الكبيرة التي تأسست عليها هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله .

وأوضح الدكتور القحطاني أن كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين وأبعاداً مهمة تجسد الرؤية التي تسير عليها دولتنا المباركة في نصرة القضايا العربية والإسلامية، والتأكيد على متابعة الخطى الطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد.

وبين الدكتور القحطاني أنّ كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت على أهمية تعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية، مضيفا أن الإنسان السعودي حظي ويحظى بالدعم الكبير من قيادة بلادنا المباركة ليسهم في عملية البناء والتحديث.

وشدد الدكتور القحطاني على أن الجميع يقف خلف قيادتنا الحكيمة صفاً واحداً لمحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله، داعياً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وحكومتهم الرشيدة إلى ما فيه خير ومصلحة وعز وتقدم هذه البلاد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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