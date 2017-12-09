 شرطة الرياض: ضبط الشاب صاحب مقاطع العبارات الخارجة عن الآداب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض: ضبط الشاب صاحب مقاطع العبارات الخارجة عن الآداب

شرطة الرياض: ضبط الشاب صاحب مقاطع العبارات الخارجة عن الآداب
المناطق _الرياض

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه إشارة الى مقاطع الفيديو المتداولة
عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشاب سعودي اشتملت المقاطع على عبارات خارجه عن الأداب العامة والأنظمة المرعية ، ما أثار استياء الجميع.
عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هويته وضبطه (مواطن / في العقد الثالث من العمر)
جرى ايقافه لدى مركز الشرطه المختص و اشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم وفقاً لنظامي الإجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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