شرطة الرياض: ضبط الشاب صاحب مقاطع العبارات الخارجة عن الآداب

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه إشارة الى مقاطع الفيديو المتداولة

عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشاب سعودي اشتملت المقاطع على عبارات خارجه عن الأداب العامة والأنظمة المرعية ، ما أثار استياء الجميع.

عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هويته وضبطه (مواطن / في العقد الثالث من العمر)

جرى ايقافه لدى مركز الشرطه المختص و اشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم وفقاً لنظامي الإجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية.