تعليم القصيم يكرم إبنة الجوف لتميزها ل 3 أعوام

شاركت ابنة الجوف الطالبة المتفوقة مشاعل بنت عبدالسلام السعدون في الدورة السادسة للطالبة المتميزة لثلاثة أعوام متتالية في منطقة القصيم حيث كرمت إدارة التوجية والارشاد في تعليم منطقة القصيم الطالبات المتفوقات لثلاث أعوام متتالية ضمن برنامج الرحلة التعليمية المقام على شرف الطالبات المتفوقات .

الطالبة السعدون تدرس في المرحلة الثانوية بالثانوية الرابعة بمدينة سكاكا وحققت المستوى الثاني في أولمبياد اللغة العربية لعام ١٤٣٩/١٤٣٨

وتفوقت في المواد الدراسية وتميزت في الانشطة اللاصفية ولديها العديد من المشاركات الإبداعية و المتألقة .

وذكرت المشرفة المسؤولة عن برنامج رحلة الطالبة المتفوقة ، رئيسة وحدة الارشاد التربوي بأدارة ارشاد وتوجية الطالبات الأستاذة ماجدة بنت عبدالله الفالح أن البرنامج يهدف الى جذب اهتمام الطالبات وتحفيزهن نحو التميز والتفوق على مستوى المنطقة والمناطق الأخرى ، ولايعتمد فقط على التفوق العلمي والتعليمي بل له عدة معايير أخرى يتم ترشيح الطالبة بناء عليها .

وقدمت السعدون شكرها لكل من دعمها ووقف لجانبها وساندها من والديها ومسؤولي تعليم الجوف وهم الدكتورة جميلة الشايع ومديرة المدرسة الاستاذة ابتسام مطلق المعتق داعيه لهم ولزميلاتها بالتميز و الإبداع و النجاح دائما .