المؤسسة العامة للري تشارك في ملتقى ألوان السعودي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني انطلقت يوم الثلاثاء 12/12/2017م فعاليات ملتقي الوان السعودي2017 والتي تقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 12-16ديسمبر2017م .

وتُشارك المؤسسة العامة للري في هذا الملتقى ضمن الجناح الخاص بمجلس التنمية السياحية بمحافظة الأحساء. حيث تأتي مشاركة المؤسسة بأكثر من 50 صورة جمالية والتي تحاكي الواحة الزراعية وطرق الري بالمحافظة وهي من اميز وأبرز صور مسابقة التصوير الفوتوغرافي عن الواحة الزراعية والتي نظمتها المؤسسة مؤخرا للمصورين والمصورات من داخل الأحساء وخارجها.