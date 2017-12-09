وكيل الامارة للشؤون الأمنية د.الفغم يختتم برنامج “مبادئ القرارات الإدارية النظامية “

اختتمت امس فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة جازان تحت عنوان ” مبادئ القرارات الإدارية النظامية ” فيقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة.

وذلك بحضور وكيل امارة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم وفي البداية رحب د. الفغم بكافة المشاركين ، مؤكدا ان البرنامج التدريبي هوالثالث من حزمة البرامج التدريبية المنفذة لمنسوبي الامارة ، ويهدف الى تطوير مهارات مدراء الادارات والتعامل مع القرارات الادارية وفق الأنظمة ، بتوجيهاتمن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

واشار وكيل الإمارة الى أن التدريب هو فرصة مناسبة لهم لتطوير قدراتهم التي تساعدهم في تحسين أداء الموظفين داخل بيئة العمل

متمنيا للجميع الفائدة المرجوة من تنفيذ البرنامج.

وثمن د.الفغم دور منفذ البرنامج، رئيس قسم الأنظمة بجامعة جازان المستشار الدكتور عاصم بن محمد مدخلي ، والذي استمر لمدة يومين ضمن البرامج التدريبيةالتي تنفذها ادارة التدريب والابتعاث بإمارة منطقة جازان خلال العام الحالي.

عقب ذلك جرى تكريم كافة المشاركين بالبرنامج ، من وكيل إمارة جازان للشؤون الامنية المكلف ، سائلا الله للجميع التوفيق والاستفادة من نتائج البرنامج في مجالالعمل الاداري.