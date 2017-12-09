المؤسسة العامة للري توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز العمل التطوعي

وقعت المؤسسة العامة للري بالشراكة المجتمعية فقد تم مساء اليوم الخميس ١٤٣٩/٣/٢٦هـ وفي ملتقى الاحساء التطوعي مذكرة تعاون وتفاهم مع جمعية البر الخيرية ممثلةً في مركز العمل التطوعي ذلك من أجل تنفيذ وإدارة برامج ومناشط شبابية تطوعية تختص بالشباب عامةً وبمنسوبي المؤسسة العامة للري والإستفادة من الإمكانيات والمرافق الخاصة بالمؤسسة وخاصةً المرافق الخاصة بالري وذلك من أجل العمل الإجتماعي التطوعي المشترك والتعاون فيما بينهما ، من أجل تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتفعيلها والعمل بها بشكل مميز وتفعيلاً للدور الاجتماعي للمؤسسة العامة للري .

ومن أهم وأبرز محاور هذه المذكرة بأن يتم إنشاء وتأسيس فريق تطوعي متخصص في المؤسسة العامة للري وتأهيله وتدريبه بشكل إحترافي وتقديم الورش الخاصة بالري الزراعي بشكل مستمر والإستفادة من الإمكانيات الكبيرة بين الطرفين وطرحها للتبادل.