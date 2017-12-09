 الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكشف شعار كأس الخليج الرسمي لـ”خليجي 23″ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكشف شعار كأس الخليج الرسمي لـ”خليجي 23″

الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكشف شعار كأس الخليج الرسمي لـ”خليجي 23″
المناطق _ وكالات

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن شعار كأس الخليج بظهور حمامة السلام بعد النجاح في الحصول على موافقة كل الدول على المشاركة في خليجي 23 بعد أيام قليلة.

وتضمن الشعار صورة حمامة تحمل ألوان قمصان الدول المشاركة، وكرة قدم للبطولة التي ستنطلق يوم 22 ديسمبر الجاري بمباراة الكويت صاحبة الأرض مع السعودية.

وقال “خالد الروضان” وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “الشعار يحمل 8 ألوان تعبيرًا عن عدد الدول المشاركة، تحملها حمامة السلام تعبيرًا عن دور الكويت بلمّ شمل الأشقاء” ، وفقاً لموقع يورو سبورت .

وأضاف:”هناك فزعة كويتية، وتضافر كل الجهات وليس اتحاد كرة القدم وحده، وذلك بهدف إنجاح البطولة”.

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