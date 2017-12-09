إحذروا فقدان السمع.. قد يصيبكم بأمر صحي خطير

كشفت دراسة حديثة، أن كبار السن الذين يعانون فقدان السمع، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بتدهور الوظائف العقلية والإدراكية مقارنة بنظرائهم الذين لا يعانون مثل هذه المشكلة.ودرس الباحثون بيانات من 36 بحثا سابقا، وبلغ عدد المشاركين 20264 شخصا خضعوا لتقييم عمليات الإدراك ولاختبارات السمع.

ووجدت الدراسة، أن من يعانون فقدان السمع المرتبط بتقدم العمر، أكثر عرضة بمقدار المثلين لضعف الإدراك وأكثر عرضة بمقدار 2.4 مرة للإصابة بالخرف.

وأوضح ديفيد لاوري، كبير الباحثين في الدراسة والباحث في كلية الطب في دبلن: “تقدم النتائج دليلا إضافيا على أن فقدان السمع قد يكون عاملا يهدد بتراجع وضعف الإدراك ويزيد مخاطر الإصابة بالخرف”.

وتظهر إحصاءات معاهد الصحة الوطنية الأميركية، أن واحدا تقريبا من كل 3 بالغين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 يعانون فقدان السمع وأن نصف من تزيد أعمارهم عن 75 تقريبا يواجهون صعوبة في السمع.

وأضاف لاوري: “يرجع احتمال أن يتسبب تراجع السمع في ضعف الإدراك إلى الحاجة لاستهلاك طاقة عقلية أكبر لفهم الكلام، مما يترك مصادر أقل للقيام بعمليات الإدراك الأخرى مثل الذاكرة”.

وأشار إلى أن “الدراسة تؤكد أيضا احتمال وجود ارتباط بين عوامل مثل الاكتئاب والوحدة وزيادة خطر الإصابة بالخرف”.