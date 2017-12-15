توسك يؤكد أن موقف القادة الأوروبيين من موضوع القدس يبقى “ثابتاً”

أكد القادة الـ28 لدول الاتحاد الأوروبي الخميس، أن موقف الاتحاد من وضع القدس يبقى “ثابتاً” بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر خلال قمة أوروبية في بروكسل أن “قادة الاتحاد الأوروبي يكررون التزامها الراسخ بحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، وفي هذا الإطار فإن موقف الاتحاد الأوروبي حول القدس يبقى ثابتاً”.