أولمبي حوراء أملج بطلاً لمنطقة تبوك

حقق فريق الحوراء من أملج الاولمبي كأس بطولة منطقة تبوك بعد تغلبه على الخالدي في محافظة الوجه بنتيجه ٢-١ ، في الوقت الذي استطاع فريق ضباء عرقلة فريق الوطني المتصدر بـ١٤ نقطة وهزيمة بنتيجة ١-٠ ليقف رصيده عندها ويتصدر الحوراء بفوزه ليصل بـ١٦ نقطة محققا بطولة المنطقة للفرق الاولمبية.

ولعب الحوراء على ملعب مضيفه الخالدي في الوجه واستطاع ان يهز شباك الخالدي بهدف في الدقيقة ٢٠ عن طريق اللاعب سلطان منتشري وفي الدقيقة ٦٠ عاد الخالدي لاجواء المباراة بهدف التعادل إلا انه في الدقيقة ٧٠ اودع قائد الحوراء طارق الجهني هدف التقدم لفريق الحوراء وحافظ عليه حتى انتهاء المباراة ليتوج بطلا لدوري المنطقة على مستوى الفرق الاولمبية .

وفي الختام سلم مندوب الهيئة العامة للرياضة ابراهيم الحويطي كأس البطولة للحوراء ليصبح بطلا لمنطقة تبوك، فيما قدم رئيس نادي الحوراء منصور المرواني التهنئة للاعبين والطاقم الفني والاداري وقال ان ماتحقق اليوم هو نتيجة جهد وعمل دؤوب من الجهاز الفني والاداري والتزام من قبل اللاعبين واصرارهم لتحقيق نتائج ايجابية واعدا الجمهور الاستمرار على هذا النهج.