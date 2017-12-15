فوائد الميرمية الصحية

الميرمية هي نبات يرجع أصلها لمنطقة البحر المتوسط معروفة بخصائصها الطبية العديدة و كذلك استخدامها الشائع في الطبخ، مستحضرات التجميل و حتى الطب العطري. في هذه المقالة سوف نظهر لك استخدامها في مجال الطب. ما هي الفوائد الصحية للمريمية؟ إقرأ و أكتشف كيف يمكنك جمع فوائدها.مضادة للالتهاب :المرمية أو المرمرية لها خصائص مضادة للإلتهاب و لذلك ينصَح به في حالات أمراض مثل الروماتيزم، إلتهاب المفاصل، تخفيف آلام العضلات. الميرمية أيضاً تعمل كباسط للعضلات الكبيرة، وهذا هو السبب في استخدام بعض الرياضيين الميرمية عندما يشعرون بالألم في عضلاتهم بسبب جهد أكثر أو حركة سيئة.علاج اضطرابات الدورة الشهرية النساء اللواتي يعانيين من اضطرابات الدورة الشهرية و ألم شديد خلال الدورة ممكن أن يساعدهن شاي الميرمية، فهو يهدئ الصداع و يمنع احتباس السوائل و التهيج العام.يجب أن نسلط الضوء على أنه، بالإضافة إلى فوائد شاي الميرمية، يمكننا أيضا الاستفادة من الفوائد الصحية من الميرمية من خلال الزيوت الأساسية أو أخذه في كبسولات.تساعد في الهضم خاصية أخرى للشفاء من الميرمية هي المساعدة في الهضم، انها مناسبة خاصة للهضم الصعب، للحد من انتفاخ البطن، الإسهال والقئ. كذلك منقوع الميرمية يعمل ضد حرقة المعدة و الإنتفاخ.تطهير الجروح بفضل خصائصها المطهرة، تستخدم الميرمية خارجياً لشفاء و معالجة الجروح و ندبات القرح. كما تعمل كغسول للفم، انه ممتاز لعلاج التهاب اللوزتين، التهاب البلعوم، التهاب اللثة وأي التهاب فموي بلعومي.مناسبة جدا لمرضى السكرو تعتبر الميرمية خافض جيد لسكر الدم، أي أنها تساعد في تقليل كمية السكر في الدم ، و لذلك يُنصح به لعلاج مرض السكري.منع التعرق الزائد علاوة على ذلك، تحتوي الميرمية على الخصائص الحرارية المفيدة في وقف فرط التعرّق و تنظيم اللعاب و إفرازات اللبن. وسط كل هذه الخصائص العلاجية للميرمية، نريد تسليط الضوء على أن الميرمية تساعد في مكافحة البكتيريا،و الفيروسات و تقوّي جهاز المناعة.تقوية الذاكرة ويقال أيضاً أنها مفيدة لتحسين الذاكرة ويساعدك على أن تكون أكثر يقظة و حزم. أخذ شاي ميرمية في الصباح إذا كنت بحاجة إلى توجيه إهتمام خاص لشيء على وجه الخصوص خلال النهار.نصائح الميرمية يمكن أن تكون خطرا إذا ما اتخذت لفترة مستمرة وطويلة لأن بعض الأنواع لديها ثوجون، وهي مادة كيميائية سامة يمكن أن تسبب التشنجات.