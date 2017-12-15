 إقامة منافسات التميز الكشفي بتعليم القريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إقامة منافسات التميز الكشفي بتعليم القريات

إقامة منافسات التميز الكشفي بتعليم القريات
المناطق _ القريات
يعتزم قسم النشاط الطلابي الكشفي بــ تعليم القريات إقامة منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لجميع المراحل الكشفية بواقع خمسة كشافين من كل وحدة كشفية وذلك بمركز التدريب الكشفي، إبتداءً من يوم الإثنين إلى الخميس خلال الفترة من ١٢ – ١٥/ ٥/ ١٤٣٩هـ،خلال الفصل الدراسي الثاني بمشيئة الله .
1️⃣ مرحلة الأشبال  يوم الإثنين الموافق ١٢/ ٥ / ١٤٣٩هـ ” تقييم المشروعات “
2️⃣ مرحلة الفتيان يوم الثلاثاء الموافق ١٣/ ٥ / ١٤٣٩هـ ” تقييم المشروعات”
3️⃣ مرحلة المتقدم يوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٥/ ١٤٣٩هـ ” تقييم المشروعات “
4️⃣ جميع المراحل يوم الخميس الموافق ١٥/ ٥ / ١٤٣٩هـ ” تقييم التطبيقات الكشفية”
ومن جهته ، وجه رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة الأستاذ مشعل الحواس بتوفير المشاريع والمحاور بحيث تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

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