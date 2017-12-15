إقامة منافسات التميز الكشفي بتعليم القريات

يعتزم قسم النشاط الطلابي الكشفي بــ تعليم القريات إقامة منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لجميع المراحل الكشفية بواقع خمسة كشافين من كل وحدة كشفية وذلك بمركز التدريب الكشفي، إبتداءً من يوم الإثنين إلى الخميس خلال الفترة من ١٢ – ١٥/ ٥/ ١٤٣٩هـ،خلال الفصل الدراسي الثاني بمشيئة الله .

1️⃣ مرحلة الأشبال يوم الإثنين الموافق ١٢/ ٥ / ١٤٣٩هـ ” تقييم المشروعات “

2️⃣ مرحلة الفتيان يوم الثلاثاء الموافق ١٣/ ٥ / ١٤٣٩هـ ” تقييم المشروعات”

3️⃣ مرحلة المتقدم يوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٥/ ١٤٣٩هـ ” تقييم المشروعات “

4️⃣ جميع المراحل يوم الخميس الموافق ١٥/ ٥ / ١٤٣٩هـ ” تقييم التطبيقات الكشفية”