 أسعار النفط ترتفع 1% بدعم من إغلاق خط أنابيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أسعار النفط ترتفع 1% بدعم من إغلاق خط أنابيب إقامة منافسات التميز الكشفي بتعليم القريات فوائد الميرمية الصحية قتيل ومصابون في حادثة طعن في هولندا دولة الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة أكبر للتهديد الذي تشكله إيران أولمبي حوراء أملج بطلاً لمنطقة تبوك البحرين ترحب بتقرير الأمم المتحدة الذي يكشف التدخلات الإيرانية في المنطقة توسك يؤكد أن موقف القادة الأوروبيين من موضوع القدس يبقى “ثابتاً” إحذروا فقدان السمع.. قد يصيبكم بأمر صحي خطير الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكشف شعار كأس الخليج الرسمي لـ”خليجي 23″ المؤسسة العامة للري توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز العمل التطوعي وكيل الامارة للشؤون الأمنية د.الفغم يختتم برنامج “مبادئ القرارات الإدارية النظامية “

أسعار النفط ترتفع 1% بدعم من إغلاق خط أنابيب

أسعار النفط ترتفع 1% بدعم من إغلاق خط أنابيب
المناطق_وكالات

صعد النفط حوالي 1%، في ختام جلسة التداول مساء أمس، مع استمرار حصول الأسعار على دعم من إغلاق خط أنابيب رئيسي في بريطانيا، على الرغم من بيانات تتوقع فائضا في المعروض العالمي من الخام في النصف الأول من العام المقبل.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق، جلسة التداول، مرتفعة 44 سنتا أو ما يعادل 0.8% لتبلغ عند التسوية 57.04 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي عند 62.44 دولار للبرميل بلا تغيير عن سعر التسوية في جلسة الأربعاء.

ورغم استقرار السعر فإن برنت يقل كثيرا عن أعلى مستوى له منذ يونيو 2015 البالغ 65.83 دولار للبرميل، والذي قفز إليه في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن لامس الخام القياسي ذلك المستوى بعد إغلاق خط الأنابيب فورتيس، الذي ينقل كميات كبيرة من خام بحر الشمال المستخدم في تسعير عقود برنت، بسبب تشققات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن من المرجح أن تظهر سوق النفط العالمية فائضا في النصف الأول من 2018 في الوقت الذي سيبدد فيه تنامي الإمدادات الأمريكية أثر التزام “أوبك” بالإبقاء على تخفيضاتها الإنتاجية لكامل العام المقبل.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>