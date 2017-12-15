من هذا الطفل الذي يتربع على مقعد الرئيس ترمب؟

نشر إريك_ترمب، الابن الثاني للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، صورة لطفله الصغير وهو يحتل مقعد جده الرئيس الأميركي، دونالد_ترمب، في المكتب البيضاوي.

وكتب إريك ترمب تعليقا ساخرا على الصورة المنشورة على “تويتر”: “لوك الصغير يعمل بجدية ليجعل أميركا عظيمة مجددا”. والجملة الأخيرة هي شعار الرئيس الأميركي أثناء حملته الانتخابية وبعد توليه الحكم.

وإريك فريدريك ترمب من مواليد يناير/كانون الثاني 1984، الابن الثاني لترمب من زوجته عارضة الأزياء السابقة إيفانا. وإريك رجل أعمال، وهو نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترمب، والمسؤول عن قبول المشاريع الجديدة والتنموية من جميع أنحاء العالم للمنظمة، مع أخيه، دونالد ترمب الابن.

إريك ترمب وزوجته لارا إريك ترمب وزوجته لارا

في عام 2006، أسس مؤسسة إريك ترمب، الأمر الذي جعله يجمع المال للتبرعات لمستشفى سانت جود للأطفال. وهو صاحب مصنع ترمب للخمور. ويشرف على 18 ناديا من نوادي دونالد ترمب للغولف.

وأصبح الرئيس الأميركي جدا للمرة التاسعة، بعد أن رزق ابنه إريك ترامب وزوجته #لارا بالحفيد، #لوك، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورحب ترمب، في تغريدة سابقة على حسابه الرسمي على “تويتر”، بالمولود، قائلا: “تهانينا لإريك ولارا على ولادة ابنهما، إريك “لوك” ترمب هذا الصباح”.

و”لوك” هو الحفيد التاسع لترمب، بعد 5 أبناء من نجله جونيور ترمب وزوجته فانيسا، فضلا عن الأبناء الثلاثة لابنته إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر.