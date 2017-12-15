 مقتل رجل وإمرأة «طعناً» في هجومين بمدينة ماستريخت الهولندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مقتل رجل وإمرأة «طعناً» في هجومين بمدينة ماستريخت الهولندية

مقتل رجل وإمرأة «طعناً» في هجومين بمدينة ماستريخت الهولندية
المناطق_وكالات

ذكرت الشرطة الهولندية أن شخصين قتلا وأصيب 3 أخرون في هجومين منفصلين بالسكاكين بمدينة ماستريخت الهولندية أمس الخميس.

وقالت الشرطة إنها احتجزت مشتبها به، ولا يوجد ما يشير الى أي علاقة للحادث بالإرهاب، على الرغم من أن الدافع وراء الهجمات لم يتضح بعد.

وكانت وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى وقوع حادثة طعن واحدة، قتل فيها شخص واحد طعناً خلال مشاجرة، وبعد ذلك هرب المهاجم.

لكن هجوماً آخر وقع بعد ذلك بحوالي 10 دقائق في شارع مجاور قتلت خلاله امرأة وأصيب اثنان آخران بجروح، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

وعثر بعد ذلك على شخص ثالث مصاب بجرح سكين عند مسجد مجاور، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى، ولم ترد تفاصيل أخرى عن حالتهم.

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