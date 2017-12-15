“1000” مستفيدة من حملة “أنا من جديد” في مركز “طويق” للتنمية الأسرية

اختتم مركز طويق للتنمية الأسرية التابع لمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملته التثقيفية “انا من جديد” التي استمرت شهراً كاملاً بواقع يومين من كل اسبوع واستفاد منها اكثر من 1000 فتاة من طالبات المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بغرب الرياض.

تضمنت الحملة التي تُنفذ للسنة الثالثة على التوالي مجموعة من البرامج والمحاضرات التوعوية وورش العمل المتنوعة التي تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية لدى الطالبات والمساهمة في تعديل بعض السلوكيات والمفاهيم الخاطئة مثل “الذكاء الاجتماعي ،الحزم واتخاذ القرار ، ظاهرة التنمر ، كوني ملكة ” كما صاحب تلك المحاضرات والورش بعض الأنشطة الرياضية لنشر الوعي الرياضي الموجه بين الطالبات ، وفي نهاية الحملة اقيم حفلٌ ختامي بهذه المناسبة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي حضره مجموعة كبيرة من مديرات ادارات التعليم والمشرفات التربويات بالإضافة الى مديرات المدارس وبعض المعلمات وامهات الطالبات المستفيدات.

وقد اشارت مديرة مركز طويق للتنمية الأسرية الأستاذة هند الذبيان الى ان الحملة تُعد إحدى البرامج التنموية الدورية التي ينفذها المركز سنوياً بهدف تثقيف وخدمة المجتمع المحلي بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.