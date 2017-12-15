 الشاب خالد معتمرا بملابس الإحرام: الحمد لله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الشاب خالد معتمرا بملابس الإحرام: الحمد لله

الشاب خالد معتمرا بملابس الإحرام: الحمد لله
المناطق_وكالات

قبيل حفله المرتقب، وفي أول زيارة له للمملكة العربية #السعودية، أدى نجم الغناء، #الشاب_خالد، مناسك #العمرة، ونشر صورة له بملابس الإحرام على موقع “إنستغرام”، معلقا عليها: “الحمد لله”.

وشارك الشاب خالد مناسك العمرة، صديقه المخرج يعقوب المهنا. ولقيت الصورة إعجابا من متابعي المغني الكبير الجزائري الأصل.

صورة الشاب خالد من حسابه على إنستغرام

وأقيم حفل نجم الراي، الشاب خالد، الخميس، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، بالمشاركة مع مغني الراب الأميركي، #نيللي.

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 100 ريال إلى 450 ريالا، واقتصر الحضور على الرجال، دون النساء والأطفال.

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