المحامي القاضي: التبليغ بالوسائل الإلكترونية سينقل مكانة المملكة في القضاء عالميا

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي ان الأمر الكريم يحقق لسرعة إنجاز القضايا ويحصل به الحقوق لأطراف الدعوى، وترجع بالفائدة على سرعة الحكم القضائي وسلامته وبه يرتدع المماطلين والمتخفين

بالاضافة الى أن الأمر الملكي سينقل من مكانة المملكة في القضاء عالميا.

وأضاف بالقول: أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما يجري في الطرق الاعتيادية في الأنظمة القضائية، فيعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه كالرسايل النصية ونحوها وبناء عليه يجب ان يراجع نظام المرافعات الشرعية واضافة مايلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية.

وقال : هذا الأمر الكريم يأتي من حرص خادم الحرمين الشريفين في تكوير القضاء وتحقيق العدالة وحفظها لذويها.