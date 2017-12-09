الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة تنشط معها الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تبقي السماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.