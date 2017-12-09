 أمير القصيم يواسي الوجيه عبدالله السليم في وفاة حرمه بعنيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يواسي الوجيه عبدالله السليم في وفاة حرمه بعنيزة

أمير القصيم يواسي الوجيه عبدالله السليم في وفاة حرمه بعنيزة
المناطق_عنيزة

واسى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , الوجيه عبدالله بن عبدالرحمن الزامل السليم في وفاة حرمه ـ رحمها الله ـ .

        جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير منطقة القصيم له في منزله بمحافظة عنيزة لتقديم واجب العزاء ، حيث قدم سموه تعازيه لأبناء الفقيدة وذويها كافه ، سائلاً الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها وأن يسكنها المولى فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

        وقد عبر الوجيه عبدالله بن عبدالرحمن الزامل السليم وجميع ذوي التوفاة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم لزيارته وتقديمه واجب العزاء ومواساته لهم سائلين الله أن لا يري الجميع مكروهاً . 

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