قائد طائرة أردني لركاب رحلة: أنتم فوق الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس

نفى طيار الملكية الأردنية، يوسف الهملان الدعجة، أنباء إيقافه عن العمل، بعد انتشار مع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي يخبر فيه المسافرين بمسار الرحلة فوق الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وذكر الطيار الأردني إنه سيعود على متن الرحلة القادمة إلى الأردن الجمعة قائداً للطائرة، وليس كمسافر عادي حسبما أشيع.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً لقائد طائرة الملكية الأردنية الهملان في رحلة لها من عمان إلى نيويورك، يوضّح للمسافرين مسار الرحلة فوق الأراضي الفلسطينية.

وقال الهملان في تسجيل صوتي باللغتين العربية والانجليزية، بعد تعريف المسافرين بأسماء الطاقم، مسار الرحلة ومعلومات أخرى عنها، مشيراً إلى أن “الطائرة ستحلق فوق الأجواء الفلسطينية، شمالي القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين”.