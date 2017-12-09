 المرور السعودي: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن برامج تدريب المرأة على القيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المرور السعودي: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن برامج تدريب المرأة على القيادة

المرور السعودي: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن برامج تدريب المرأة على القيادة
المناطق_الرياض

علقت الإدارة العامة للمرور على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم جهات حكومية دورات وبرامج تخص تدريب النساء على قيادة السيارات، مؤكدةً أنها هي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر.

وقال الحساب الرسمي لـ “المرور” في تغريدة عبر “تويتر”: إنه “الجهة الوحيدة المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبرامج تدريب النساء على قيادة السيارات، بما يتوافق مع نظام المرور ولائحته التنفيذية”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخراً إعلانات منسوبة لجهات حكومية بتنظيمها برامج معتمدة تعنى بتدريب النساء على قيادة المركبات، وكذلك دورات لتعريفهم بالمهارات الإرشادية والسلوكية للقيادة.

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