 سويسرا تدشن أعلى قطار معلق في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سويسرا تدشن أعلى قطار معلق في العالم

سويسرا تدشن أعلى قطار معلق في العالم
المناطق_وكالات

تفتح رئيسة سويسرا دوريس لويتهارد اليوم، بشكل رسمي أعلى خط قطارات معلق في العالم من أحد منتجعات جبال الألب.

وقد كلف المشروع 52 مليون فرنك سويسري (52.6 مليون دولار) ويمتد من شفيتس إلى قرية ستوس الجبلية التي تقع على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر في وسط سويسرا.

وتعدل العربات التي تأخذ شكل البرميل من وضعية أرضياتها بحيث يتمكن الركاب من البقاء في وضع مستقيم حتى وهي تتجه صوب مرتفعات الألب الشاهقة. ويبدأ القطار رحلاته للجمهور يوم الأحد وسيقطع رحلة تمتد 1738 مترا على ارتفاع يصل إلى 743 مترا بسرعة تصل إلى عشرة أمتار في الثانية.

وقال إيفان شتاينر المتحدث باسم السكك الحديدية “بعد 14 عامًا من التخطيط والتشييد يشعر الجميع بالفخر بهذا القطار”.

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