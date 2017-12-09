أرامكو السعودية والإمارات تزيدان مخزونات النفط في اليابان

أظهرت بيانات من وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية يوم الجمعة أن السعودية والإمارات امتلكتا معا نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام في نهاية أكتوبر تشرين الأول ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية وذلك بزيادة 2.2 مليون برميل عن الشهر السابق.

تقرض الحكومة اليابانية سعة تخزين الخام مجانا لأرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بما يسمح للشركتين الوطنيتين بتخزين ما يصل إلى 14.47 مليون برميل.

ولا يوجد تفصيل لعدد البراميل العائدة لكل من الشركتين. وفي مقابل التخزين المجاني تحصل اليابان على أولوية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ وتتعامل معها كمخزون شبه حكومي حيث تحسب نصفه كجزء من احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.