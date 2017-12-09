“إهداء” يحقق الكأس و”ابن العباس” يخطف السيارة بفروسية القصيم

حفلت سباقات ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم في أسبوعها الحادي عشر والتي أقيمت عصر أمس الخميس ، بالندية والإثارة ، خصوصاً في الشوطين السابع والثامن والتي كانت فيه الجياد تتنافس على كأس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم والسيارة المقدمة من الأستاذ بسام بن موسى العليان ، حيث احتدمت المنافسة وظهرت القوة بالرغم من طول المسافة في بلوغ المراكز المتقدمة فيهما لنيل جوائزهما القيمة .

وعاش جمهور وعشاق الفروسية بمنطقة القصيم يوماً جميلاً ، فقد اكتظت جنبات الميدان في مدينة بريدة بالجمهور الغفير ، فيما استمعت الأسر بمجريات السباق ومنافسة الجياد المثيرة .

وجاءت نتائج الأشواط الستة التي تأتي ضمن الدعم الثالث من سمو الأمير سلطان بن محمد ، حيث حقق الجواد غرة ديم للمالك عادل العيد المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجات المفتوحة مواليد ٢٠١٥ ومسافته ١٤٠٠ متر ، وفاز الجواد نبضات بالمركز الأول للمالك محمد المطوع في الشوط الثاني المخصص أيضاً للدرجات المفتوحة مواليد ٢٠١٥ ومسافته ١٤٠٠ متر ، وكانت نتيجة الشوط الثالث المخصص للخيل العربية “درجات مفتوحة” ومسافته ٢٠٠٠ فوز الجواد شبل الخالدية للمالك مربط الدهم ، وحقق الجواد فانتوم للمالك أبناء الشوشان الفوز بجائزة الشوط الرابع “مفتوح الدرجات – ٢٠١٣، ٢٠١٤” ومسافته ٢٠٠٠ متر ، وجاء الجواد هنري للمالك ماجد الجريفاني بطلاً لسباق الشوط الخامس “مفتوح الدرجات أعمار ٣/٤/٥ سنوات ” ومسافته ٢٠٠٠ متر ، بينما فاز في جائزة الشوط السادس المخصص للخيالة المتدربين “مفتوح الدرجات” ومسافته ٢٠٠٠ متر الجواد رأس الخيل للمالك أسطبل الحسام ، وفي الشوط السابع وجائزته كأس وزارة العمل والتنمية بالقصيم ومخصص للدرجة الثالث ومسافته ٢٠٠٠ متر ، استطاع الجواد اهداء للمالك عبدالإله المنصور تحقيق المركز الأول ، بينما تنافست الجياد في الشوط السابع مفتوح الدرجات ومسافته ٢٠٠٠ متر ، على جائزة الأستاذ بسام بن موسى العليان “سيارة” وتمكن الجواد أبو العباس للمالك أسطبل الحسام من الفوز بالمركز الأول والضفر بالجائزة .

وفي نهاية السباق سلم مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم صالح الفوزان ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع كأس فرع الوزارة لمالك الجواد إهداء تسلمه المدرب منصور المنصور ، كما سلم مدير الميدان صالح الفوزان والأستاذ بسام العليان مفتاح السيارة لمالك اسطبل الحسام حمد السلمان بعد فوز الجواد ابن العباس بالسيارة.