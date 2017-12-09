 اكتشاف ضخم.. العثور على توأم مجموعتنا الشمسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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اكتشاف ضخم.. العثور على توأم مجموعتنا الشمسية

اكتشاف ضخم.. العثور على توأم مجموعتنا الشمسية
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة ناسا الأميركية للفضاء، أنها اكتشفت، بالتعاون مع شركة غوغل، نظاما شمسيا بعيدا، يشبه نظام مجموعتنا الشمسي، حيث يتكون من 8 كواكب، تدور حول نجم، يطلق عليه اسم كيبلر-90.

واستند الاكتشاف على معلومات رصدها تلسكوب الفضاء كيبلر، التابع لوكالة ناسا، فأطلق على العالم المكتشف حديثا اسم “كيبلر- 90 آي”.

ويكمل العالم الجديد، دورة كاملة حول النجم في 14.4 يوما. وتقدر درجة حرارة السطح الساخن المواجه للنجم بحوالي 425 درجة.

ونجم كيبلر-90 هو أكبر وأكثر سخونة قليلا من شمسنا. ويقع على مسافة 2545 سنة ضوئية، لكن النظام الكوكبي الذي يدور حوله يشبه نظامنا الشمسي المعروف.

وقال مهندس البرمجيات في شركة غوغل، كريستوفر شالو: “هذا الاكتشاف يجعل كيبلر-90 النجم الأول الذي يستضيف أكبر عدد من الكواكب مثل نظامنا الشمسي”.

ويعد هذا الإنجاز ضخما لأن علماء الفلك كانوا يعرفون بالفعل وجود 6 كواكب تدور حول كيبلر-90، قبل أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي من غوغل في اكتشاف كوكبين آخرين يدوران حول نفس النجم مما رفع العدد الإجمالي للكواكب إلى 8 كما هو الحال في نظامنا الشمسي.

واستخدم مهندسون من غوغل، التي ساهمت في هذا الاكتشاف، نوعا من الذكاء الصناعي، يسمى التعلم الآلي، للغوص في ملايين الإشارات التي أرسلها تلسكوب كيبلر للعثور على الكواكب التي لم تصل إليها عمليات البحث السابقة.

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