شاهد.. أدلة أمريكا على دعم إيران لميليشيات الحوثي

شرحت وزارة الدفاع الأمريكية، بشكل مفصل الأسباب التي دفعتها للكشف عن دعم إيران لميليشيات الحوثي باليمن بالأسلحة والصواريخ التي وصل بعضها إلى أراضي المملكة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية علامات تجارية إيرانية على أجزاء من الأسلحة، وكذلك الطبيعة المميزة لتصميم الأسلحة الإيرانية. وشمل ذلك تصميمات صواريخ “قيام” الباليستية قصيرة المدى.

وقالت الوزارة إنها حصلت على أجزاء لصاروخين من هذا الطراز أطلق أحدهما يوم الرابع من نوفمبر باتجاه أحد المطارات في الرياض، وأطلق الآخر يوم 22 يوليو الماضي.

واستشهدت وزارة الدفاع الأميركية بوجود علامات تجارية مطابقة لعلامات شركات دفاع إيرانية على أجزاء تستخدم في توجيه محركات الصواريخ، وعلى لوحة دوائر كهربائية تستخدم في نظام توجيهها. وأضافت الوزارة أن التصميم المميز لصمامات الصواريخ لا يوجد إلا في إيران.

وقالت إنه يبدو أن إيران حاولت التغطية على الشحنة بتفكيك الصاروخ لنقله، مشيرة إلى أنها خلصت لذلك من الطبيعة البدائية لتجميعه.

وقالت لورا سيل، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية إن “الهدف من كل هذا العرض هو (توضيح) أن إيران وحدها هي التي تصنع هذا الصاروخ. ولم تقدمه إلى أي طرف آخر غير الحوثيين”.

وعرضت وزارة الدفاع الأميركية أسلحة أخرى لها تصميمات تنفرد بها صناعات الدفاع الإيرانية. وأشارت الوزارة إلى مكون رئيسي في صاروخ “طوفان” المضاد للدبابات وطائرات صغيرة بدون طيار.