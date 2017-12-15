 دراسة تحذر النساء: “الواي فاي” تزيد خطر التعرض للإجهاض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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دراسة تحذر النساء: “الواي فاي” تزيد خطر التعرض للإجهاض

دراسة تحذر النساء: “الواي فاي” تزيد خطر التعرض للإجهاض
المناطق - وكالات

كشفت أبحاث جديدة أن الواي فاي والهواتف الخلوية تزيد خطر تعرض النساء للإجهاض بنسبة 50% تقريبا.

وخلال الدراسات السابقة عن الإشعاع غير المؤين في المجال المغناطيسي والذي يمكن أن ينتج أيضا عن خطوط الكهرباء وأبراج الاتصالات، توصل العلماء إلى أن الإشعاع يسبب ضغطا على الجسم مما يؤدي إلى ضرر جيني قد يسبب الإجهاض.

وكان إشعاع المجال المغناطيسي الذي يتعرض له الجميع تقريبا، مرتبطا بالإصابة بالسرطان، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بدراسته لمعرفة مدى تأثيره على الحمل.

ويؤثر الإجهاض على ما بين 15 و20% من حالات الحمل في الولايات المتحدة، والتي تعرف بأنها فقدان للجنين الذي يقل عمره عن 20 أسبوعا في الحمل.

وقام باحثون من قسم أبحاث “Kaiser Permanente” في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بتحليل بيانات 913 امرأة في

مراحل مختلفة من الحمل، وكان من بين المشاركين في الدراسة من عانين من الإجهاض سابقا لمرة واحدة على الأقل.

وتم قياس التعرض لإشعاع المجال المغناطيسي لدى جميع المشاركات باستخدام عدّاد “EMDEX Lite”، لمدة 24 ساعة، وقد تم تتبع النتائج طوال فترة حملهن.

ووجدت النتائج أن التعرض للإشعاع الشديد يزيد من خطر الإجهاض بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع النساء اللواتي تعرضن لمستوى إشعاعات أدنى.

الجدير بالذكر أن التعرض لخطر الإجهاض لم يكن مرتبطا بما إذا كانت المشاركات في الدراسة قد تعرضن للإجهاض في الماضي أم لا.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور دي-كون لي: “توفر لنا هذه الدراسة أدلة على أن تعرض البشر لإشعاع المجال المغناطيسي غير المؤين يمكن أن يكون له آثار بيولوجية سلبية على الصحة”.

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