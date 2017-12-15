 برامج جديدة لدعم التوطين في القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2017 ميلاديا

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برامج جديدة لدعم التوطين في القطاع الخاص

برامج جديدة لدعم التوطين في القطاع الخاص
المناطق - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حرص الصندوق على مواصلة الدعم من أجل تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر برامج جديدة ومتميزة.

وأشار إلى برامج جديدة يقدمها الصندوق لتمكين أبناء وبنات الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، وتسهيل عملية الدعم الموجه لهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات، حسبما نقلته “واس”.

وذلك علاوة على مساعدة ممن يتم توظيفهم بالحصول على التأهيل اللازم وتسهيل الاستثمار في بعض الفئات من المجتمع ومن ثم رفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص، وتحقيق قدر عال من المرونة أمام طرفي العلاقة التعاقدية (الباحث عن العمل وصاحب العمل).

وقال طلال العجلان نائب المدير العام لقطاع التمكين والإبداع بالصندوق، إن آليات الدعم السابقة كانت تعاني من ضعف القدرة على مواكبة التحولات في قطاع الأعمال، وعدم حرص بعضها على تأهيل المواطنين والمواطنات ممن يتم توظيفهم، فضلا عن مرور آليات الدعم السابقة بمراحل متعددة قبل حصول المنشأة على الدعم.

 

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