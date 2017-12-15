رصد 80 تطبيقا خبيثا لسرقة البيانات على “جوجل بلاى”

كشف الموقع البريطانى ibtimes فى تقرير جديد العثور على أكثر من 80 تطبيق أندرويد خبيثا على متجر جوجل بلاى، والمصمم لاختراق بيانات مستخدمى موقع VK وهى الشبكة الاجتماعية الروسية الشبيهه بفيس بوك.

واتخذت جوجل الإجراءات اللازمة لإزالة هذه التطبيقات، بعد أن كشفت عنها شركة الأمن الكائنة فى موسكو “كاسبيرسكى لاب”، وأبلغت عن هذه التطبيقات الخبيثة التى حصل واحدا منها على مليون تحميل.

وقال الباحث الأمنى “رومان أونوشيك” أنه يعتقد أن مجرمى الإنترنت المسئولين من المرجح أن يكونوا نجحوا فى سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بمستخدمى الموقع، لتعزيز وجود مجموعات VK أو صفحات مختارة.

وكان التطبيق الخبيث الذى وصلت عدد تحميلاته إلى أكثر من مليون يختبئ باعتباره لعبة، بينما وصلت عدد تحميلات سبعة تطبيقات أكثر من 100 ألف، والباقى بين ألف و10 آلاف تحميل.

وقد عثر عليهم خلال أكتوبر ونوفمبر، لكن كان بعضهم موجود منذ سنتين، إذ كان تطبيق الألعاب الذى نال هذه الشعبية الكبيرة متاحا عبر متجر جوجل منذ مارس 2017، لكن انتظر القراصنة سبعة أشهر لاستغلاله.